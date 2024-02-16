بفستان أحمر.. هكذا احتفلت شريهان بعيد الحب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة الكبيرة شريهان بعيد الحب، وذلك من خلال صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل آلصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “شريهان” وهي ترتدي فستان طويل باللون الأحمر، علقت على الصورة بورد أحمر مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال شريهان

ومن ناحية أخري، مسرحية كوكو شانيل هي آخر أعمال شريهان الفنية، والتي تم عرضها على منصة شاهد الإلكترونية بشكل حصري، وذلك عام 2021، وشارك في المسرحية العديد من الفنانين مع شريهان، منهم: هاني عادل، إنجي وجدان، حنان يوسف، أيمن القيسوني، سمر مرسي، تامر حبيب، أسما سليمان، داليا شوقي، آسر ياسين، كمال أدهم، سليم سليمان، والمسرحية من تأليف مدحت العدل وشاركه في الكتابة محمود زهران وجورج عزمي، وذلك تحت قيادة المخرج هادي الباجوري.

لمحة عن حياة الفنانة شريهان

وبدأت مسيرتها الفنية في سن الرابعة، وتألقت في عوالم المسرح والسينما والتلفزيون، وتحولت من الفتاة الجميلة ذات الشعر الطويل إلى الفنانة الاستعراضية المنتظرة في مسرحيات وأفلام، وكانت تقدم فوازير في شهر رمضان، وفي عام 2002، أوقفت نشاطها الفني بسبب مرض أثر على مشوارها الفني في السنوات الأخيرة.

شريهان قدمت أداءً مبدعًا في بداياتها المسرحية مع "سك على بناتك" و"علشان خاطر عيونك" بجوار الفنان الراحل فؤاد المهندس، وشعرت بلمسة فنية مميزة في مسرحية "شارع محمد على" مع الفنان الراحل فريد شوقي، ولاقت تألقًا أيضًا في السينما من خلال أدوار متميزة في أفلام مثل "الطوق والاسورة"، "المرأة والقانون"، و"فضيحة العمر"، وغيرها في مجال الدراما التلفزيونية، قامت بتقديم العديد من الأدوار المميزة كـ "دمي ودموعي" و"ابتسامتي".

شريهان، الفنانة التي اشتهرت ببراعتها في فن الفوازير بجوار الفنانة نيللي، حيث يُرتبط اسمها ارتباطًا وثيقًا بهذا النوع الفني، وفي عز شبابها ونجاحها، أوقفت مسيرتها التمثيلية بسبب المرض، رغم أنها تظل الشقيقة غير الشقيقة لعازف الجيتار عمر خورشيد.

قصة زواج النجمة شريهان

وتزوجت شريهان من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وهي الزوجة الثانية بعد الفنانة إسعاد يونس وقد أنجبت له لؤلؤة وتالية القرآن.

وظهرت لإحدى شركات المحمول للكشف قصة حياتها والحادث التي تعرضت له ومعاناتها مع المرض وأطلت شيريهان جميلة ومبهجة كعادتها بملابس استعراضية وبشعرها الطويل وكأنها لم تكبر أو يمر عليها الزمن، وحكت عن بداية تعرضها تعرضها لحادث السيارة الشهير الذي كاد أن يودي بحياتها عام 1989، وظلت تحكي في مشاهد صغيرة عن الأحداث والسنين التي ابتعدت عنها.