نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان الخليجية على القنوات السورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مسلسلات رمضان الخليجية على القنوات السورية، توجد العديد من القنوات التي ستقوم بنقل مسلسلات رمضان 2024، وتشمل هذه القنوات مسلسلات من مصر وسوريا والخليج. سنتعرف الآن على بعض هذه المسلسلات والقنوات التي ستقوم بعرضها، بالإضافة إلى ترددها:

تردد قناة سوريانا

القمر نايل سات التردد 11179 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي V FEC 5/6

تردد قناة سوريا تي في

القمر الصناعي: نايل سات. اسم القناة: Syria TV. التردد: 11177. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي H. معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة سوريا دراما على النايل سات

تعرض قناة سوريا دراما على الشاشة السورية، مجموعة من أجمل المسلسلات الدرامية المليئة بالأحداث المشوقة، والتي يقوم ببطولتها أشهر النجوم العرب.

كما تعرض قناة سوريا دراما المسلسلات الكوميدية الطريفة ذات المحتوى الترفيهي، بالإضافة للعديد من المسلسلات المتعددة على القناة، تعرض قناة سوريا برامجها بصورة عالية الجودة، يمكن استقبال قناة سوريا دراما على كل الأجهزة، القناة غير مشفرة، كما تعرض محتواها للجمهور بصورة مجانية، وسوف نعرض الترددات الجديدة للقناة فيما يلي:

تردد قناة سوريا دراما على النايل سات: 11177.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: الخطأ ⅚.

الجودة:sd.

تردد قناة سما السورية الدرامية

لكل محبي استكمال المسلسلات السورية ذات الأحداث الدرامية المشوقة، تبقى قناة سما السورية والتي تعرض أجمل، واوقع المسلسلات الدرامية في التلفاز السورى، حيث تحظى قناة سما سوريا بعدد كبير من المشاهدين لها، كما توقعيز القناة بعرض المسلسلات بجودة عالية، وسوف نقدم أوقع الترددات لقناة سما السورية الدرامية لتوقعكنوا من متابعتها، فيما يلي:

تردد قناة سما على قمر النايل سات

التردد: 11179.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: sd.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة سما على العرب سات

التردد: 11678.

القمر الصناعي: نايل سات.

الجودة: sd.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة لنا السورية Lana TV

حظت قناة لنا السورية بشهرة كبيرة لجودة محتواها، فهي تقدم محتوى متعدد من البرامج الاجتماعية المهمة، وهي:

البرامج الترفيهية، كما تقدم مجموعة من أجمل المسلسلات، والأفلام في سوريا، والوطن العربي، يتم بث قناة لنا السورية من لبنان، يبقى بالقناة قناتين هما قناة “لنا TV، وقناة لنا plus.

تعرض قناة لنا مسلسلات وبرامج على مدار اليوم بلا انقطاع، وتداع ذلك في حصد القناة أضخم نسبة المشاهدة، وتم تكريمها من شركة جوجل.

كما يبقى لقناة لنا السورية بث مباشر من خلال المكان الرسمي لها، يستتجاوز البث على مدار اليوم بلا انقطاع.

عرض القناة محتواها من الأفلام، والمسلسلات عبر اليوتيوب، حيث توقعيز بأمثلية الصورة، والصوت في القناة بجودة عالية الوضوح.

تعد القناة مجانية لن يدفع المشاهدين أي مبالغ مجانية، وسوف نعرض للقناة أوقع الترددات القنوات السورية الجديدة 2024 على عربسات والنايل سات،:

التردد الأول لقناة لنا السورية:12360

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

الاستقطاب: عمودي.

التردد الثاني لقناة لنا السورية:11373

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: hd.

الاستقطاب: أفقي.

التردد الثالث لقناة لنا plus : 12226

معامل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: SD.

الاستقطاب: أفقي.

مسلسلات تعرض على قناة لنا السورية Lana TV

تقدم قناة لنا مسلسلات درامية من سوريا، ومن البلدان العربية، واشهرها ما يعرض حاليا هو:

تعرض مسلسل دومينو، الذي يقوم ببطولته بسام كوسا، ويشاركه المسابقة سلافة معمار، وصفاء سلطان.

يعرض مسلسل أشواك ناعمة يقوم ببطولته الفنانة سما المصري، ويشاركها المسابقة الفنان قصي الخولي، والفنان خالد تاجا.

تعرض مسلسل الإخوة الذي يقوم ببطولته تيم حسن، ويشاركه المسابقة الفنان باسل الخياط، والفنان أحمد إستيعابي، والفنان محمود نصر.

تعرض القناة مسلسل بقعة ضوء الذي يقوم بمسابقة المسلسل الفنان باسم ياخور.

تعرض مسلسل أسعد الوراق ويقوم بمسابقة المسلسل الفنانة أمل عرفة والفنان تيم حسن.

يعرض مسلسل قوس قزح ويقوم ببطولته الفنانة مها المصري، ويشاركه المسابقة الفنان سليم صبري.

مسلسلات سورية وخليجية لرمضان 2024

يوجد بعض المسلسلات التي تم الإعلان عن عرضها في رمضان لهذا العام إليكم بعض من المسلسلات السورية والخليجية كالتالي:

1- مسلسل أغمض عينيك تراني

مسلسل سوري يحتوي على قضايا ومشاكل إجتماعية تعيشها الأسر السورية، وتشكل الفنانة منى واصف المعروفة بطلة رئيسية في هذا المسلسل، برقة كل من وفاء موصللي وأمل عرفة.

2- مسلسل نظرة حب

مسلسل سوري مكون من 30 حلقة يحتوي على قصة حب ورومانسية تجمع بين ثلاث شخصيات رئيسية، وهم باسل خياط وكارمن بصيص وهبة نور.

3- مسلسل العربجي 2

بعد أن حقق الجزء الأول النجاح الكبير، تم الإعلان عن الجزء الثاني الذي سيعرض في رمضان 2024، وأبطاله كل من باسم ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت.

4- مسلسل غالية البقمي

مسلسل سعودي تتناول قصته عن شخصية تاريخية هامة في القرن الثالث عشر هجري، وبطلة المسلسل إلهام علي.

5- مسلسل منت رايق

مسلسل كويتي يجمع بين العديد من أبطال الشاشة الكويتية منهم هبة الدري وعبد العزيز النصار وشهاب حاجية.

6- مسلسل بعد غيابك عني

مسلسل كويتي من بطولة إلهام الفضالة، لم يتم الإعلان عن قصته ولكن يذكر أنه سيكون مميز للغاية.

نتمنى لكم أوقات ممتعة في مشاهدة المسلسلات المنوعة، ذكرنا ذلك في المقل بعض من المسلسلات المصرية المنتظرة، وبعض من السورية التي حققت نجاح باهر، وبعض من الخليجية سواء سعودي أو كويتي، مع ذكرنا للقنوات وتردداتها.