ليفركوزن وأتلانتا إلى نهائي الدوري الأوروبي

ليفركوزن وأتلانتا إلى نهائي الدوري الأوروبيصعد باير ليفركوزن الألماني إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بتعادله مع ضيفه روما الإيطالي 2 - 2، مساء الخميس في إياب نصف نهائي (يوروبا ليغ).

وكان روما في طريقه إلى فرض شوطين إضافيين على النادي الألماني بعدما عوض تأخره بثنائية دون رد في مباراة الذهاب على أرضه، بتقدمه بهدفين للأرجنتيني ليندرو باريديس في الدقيقتين (43 و66) من ركلتي جزاء، لكن ليفركوزن رد بهدفين عن طريق جانلوكا مانشيني في الدقيقة (82) بالخطأ في مرمى فريقه، والبديل الكرواتي يوزيب ستانيسيتش في الدقيقة (90+7).

وحافظ فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو على سجله الخالي من الخسارة في 49 مباراة في مختلف المسابقات لينفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع بنفيكا البرتغالي برصيد 48 مباراة بين عامي 1963 و1965 بقيادة الأسطورة أوزيبيو.

وهذه المرة الأولى التي يبلغ فيها ليفركوزن المباراة النهائية للمسابقة القارية منذ خسارته أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا عام 2002، والثالثة في تاريخه بعد كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) التي توج بها عام 1988.

وعزز ليفركوزن حظوظه في التتويج بالثلاثية التاريخية بعدما توج بلقب الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه وبلوغه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية، حيث سيلتقي كايزرسلاوترن من دوري الدرجة الثانية يوم 25 مايو الحالي.

وضرب ليفركوزن موعدا في نهائي (يوروبا ليغ) المقرر يوم 22 مايو الحالي على ملعب /أفيفا/ في العاصمة الإيرلندية دبلن، مع أتالانتا الإيطالي الفائز اليوم على ضيفه مرسيليا الفرنسي بثلاثية دون رد في إياب نصف النهائي، بعدما كانت مواجهة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وسجل أهداف أتالانتا كلا من النيجيري أديمولا لوكمان في الدقيقة (30)، وماتيو روتجيري في الدقيقة (52)، والبديل المالي البلال توريه في الدقيقة (90+5).

وبهذا الفوز، حجز أتالانتا الإيطالي مقعدا له في المباراة النهائية لإحدى البطولات القارية للمرة الأولى في تاريخه. وبات أتالانتا أول فريق يصل إلى نهائي (يوروبا ليغ) للمرة الأولى أيضا، بعد دنبيرو الأوكراني وصيف بطل نسخة عام 2015.