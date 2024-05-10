القاهرة - محمد ابراهيم -

فى إطار توجهات الثقافة المصرية لتقديم ألوان الإبداع العالمى أطلقت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد أولي ليالى رائعة المؤلف الموسيقى العالمى تشايكوفسكى الباليه الكلاسيكى الشهير “الجمال النائم”والذى تقدمه لأول مرة فى تاريخها فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج ومن إخراج المدير الفنى للفرقة أرمينيا كامل ويستمر أيام الجمعة، الأحد والاثنين 10، 12، 13 مايو على المسرح الكبير.

وتحت لافتة كامل العدد ضمت فرقة باليه اوبرا القاهرة عرض الجمال النائم إلي ريبرتوارها الفنى ومع تكامل العناصر الفنية من ديكور وإضاءة وملابس وباداء مميز وتناغم فريد جمع الموسيقى بالمشاهد الحركية ارتحل العارضون بخيال الحضور ونجحوا فى تجسيد قصة الأميرة الصغيرة التى تدبر ساحرة شريرة حيلة لقتلها بجرح من إبرة مغزل ورغم احتياطات والدها الملك تنجح الحيلة فتموت الفتاة إلا أن بعض الجنيات الطيبات يتعاطفن معها ويحولن موتها إلى نوم طويل ويربطن استيقاظها بظهور أمير شاب ينقذ الجمال النائم.

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

بالية الأوبرا فى رحلة خيالية مع الجمال النائم

"الجمال النائم"

يشار إن العرض من تصميم ماريوس بيتيبا، ديكور محمد الغرباوى وإضاءة ياسر شعلان ويعد أحد أشهر الأعمال الكلاسيكية العالمية، وقدم للمرة الأولى عام 1890 على مسرح مارينسكى بسان بطرسبرج، وتم تناول قصته بعدة أشكال ومعالجات فنية متنوعة.