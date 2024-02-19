كريم عبد العزيز وعمرو دياب يتفاعلون مع ريهام عبد الحكيم في "ليالي سعودية مصرية" (صورة)

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أحمد جودة - القاهرة - قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم أغنية "فيها حاجة حلوة" مع الموسيقار عمر خيرت على مسرح دار الأوبرا المصرية وذلك في أولى حفلات "ليالي سعودية مصرية".

وتفاعل مع الفنانة ريهام عبد الحكيم جميع الحضور وكان من أبرزهم الهضبة عمرو دياب والفنان كريم عبد العزيز.

وعبرت الفنانة ريهام عبد الحكيم عن سعادتها بوجودها مع الموسيقار عمر خيرت قائلة: "سعيدة بوجودي مع المبدع عمر خيرت في أولى حفلات الليالي المصرية السعودية، وبشكر وزيرة الثفافة نيفين الكيلاني، والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية على أفكاره الجميلة، وسعيدة بوجدي النهاردة على مسرح دار الأوبرا، وفخورة بهذا الحدث العظيم، وافتخر أني مصرية".

حضور حفل "ليالي سعودية مصرية"

شهدت الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم رامي جمال، يسرا، مدحت العدل، الفنانة نادية الجندي، الموسيقار هاني شنودة، مي عز الدين، الفنان آسر ياسين، الإعلامية إسعاد يونس، الفنان خالد الصاوي، الفنان صلاح عبد الله، جومانا مراد، الفنان هشام ماجد، الإعلامي أحمد موسى، مصطفى بكري، غادة عادل، انجي علي، منى الشاذلي، حميد الشاعري، أحمد زاهر، محمد عبد الرحمن "توتا"، ليلى علوي، نيللي كريم، رامي صبري، محمد أنور، وعدد كبير من نجوم الفن الآخرين.

تفاصيل حفل "ليالي سعودية مصرية"

أول حفلات ليالي سعودية مصرية تقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ- رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية- وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وسيتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة من خلال شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكون الحفل خاص لم يتم طرح تذاكر للجماهير، وسوف يتمكن من حضوره فقط من يتوجه لهم الدعوة للحضور، ولم تقوم دار الأوبرا بإدراجه ضمن برنامج حفلاتها، واقتصر حضور الصحافة على الريد كاربت فقط للتصوير دون إجراء لقاءات صحفية مع الحضور، ولم يتمكنوا من حضور الحفل داخل المسرح.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.