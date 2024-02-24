القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل ندوة فيلم “ أنا لحبيبي” من ضمن فعاليات اليوم الأول من مهرجان الكاثوليكي المصري للسينما لدورته ٧٢ بحضور الفنان القدير محسن محي الدين و المخرج هادئ الباجوري، وتغيب باقي أبطال العمل عن الندوة

بدأ فعاليات ندوة فيلم " أنا لحبيبي " بمهرجان الكاثوليكي

بدأ فعاليات ندوة فيلم " أنا لحبيبي " بمهرجان الكاثوليكي

بدأ فعاليات ندوة فيلم " أنا لحبيبي " بمهرجان الكاثوليكي

أبطال فيلم “ أنا لحبيبي ”

شارك في بطولة فيلم “ أنا لحبيبي ” الفنانة القديرة سوسن بدر والفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين صبري والفنان محمد الشرنوبي والفنان القدير محسن محي الدين والفنان أحمد حاتم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

أبرز المكرمين في مهرجان الكاثوليكي



*جوائز الريادة السينمائية:*

للفنان القدير/ أحمد فؤاد سليم للفنانة القديرة/ ماجدة زكي

للفنان القدير/ سامح الصريطي للفنانة القديرة/ هالة صدقي

*جائزة المركز الخاصة:*

للمخرج القدير/ شريف عرفه

*جائزة فريد المزاوي:*

للفنان القدير/ ناجي سعد

*جائزة الأب يوسف مظلوم:*

للفنان القدير/ جميل برسوم

*جائزة التميّز الإعلامي:*

للإعلامي القدير/ د. عمرو الليثي

جوائز الإبداع الفني:*

للفنان القدير/ عماد رشاد

للكاتب والمؤلف القدير/ عبد الرحيم كمال

للمايسترو القدير/ نادر عباسي

لمدير التصوير القدير/ أحمد المرسي

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2023 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

*جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي:*

للفنانة القديرة/ منى زكي لدورها في مسلسل "تحت الوصاية"

*جائزة أحسن ممثل في عمل درامي لكل من:*

للفنان القدير/ خالد النبوي لدوره في مسلسل "رسالة الإمام"

وللفنان المتميّز/ محمد دياب عن دوره في مسلسل "تحت الوصاية"

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح

*جائزة المركز التشجيعية:*

للفنان المتميّز/ طه دسوقي