نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاة ملك المونولج.. قصة زواج عزيز عثمان وليلى فوزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صادف اليوم ذكرى وفاة ملك المونولوج والذي اشتهر بالأدوار الكوميدية أيضًا وهو الفنان عزيز عثمان الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 24 فبراير 1955.

من هو عزيز عثمان؟

عزيز عثمان هو ممثل ومطرب ولد في 23 يناير 1893 وتوفي في 24 فبراير 1955.

ولد عزيز عثمان لعائلة فنية، فهو ابن الموسيقار القديم محمد عثمان كما أن ابنة أخيه "عايدة عثمان" شاركت في بطولة ثلاثة أفلام في العام 1954 فقط، واشتغل في فرقة بديعة مصابني، واشتهر بأغانيه الساخرة

أشهر أغانيه «بطلوا ده واسمعوا ده الغراب يا وقعة سودة جوزوه أحلى يمامة» في فيلم لعبة الست.

زواج عزيز عثمان والفنانة ليلى فوزي



تزوج عزيز عثمان من الفنانة ليلى فوزي وأحدثت الزيجة أثارت جدلًا واسعا وقتها بسبب فارق السن الكبير بينهما، علاوة على أن قصة الحب التي كانت بين ليلى فوزي وأنور وجدي لم تكن خافية على الجميع، ولولا اعتراض والد ليلى على أنور وجدي لكان هو الزوج الأول لها وليس الثاني.

وعن سر هذا الزواج قالت ليلى: إن عزيز كان صديق والدي، وكان يلعب معنا أنا وإخوتي وكنا نناديه بـ(عمو عزيز)، وعندما تقدم للزواج منى رفض والدى، على الرغم من موافقتي ظنًًّا مني أنه سيخرجني من قبضة أبي.. فضلًا عن أنه كان شخصية مرحة جدًا، ولا يكف عن المرح.. ولكن بعد الزواج وجدته أشد صرامة من أبي.

ورفض عزيز طلاقي بعد أن علم برغبة أنور الشديدة في الزواج مني، لكنه وافق على الطلاق بعد تدخل المخرج فطين عبد الوهاب.

وأصيب عزيز بإكتئاب حاد ولم يستطع العيش بدونها حتى توفي بعدها بأيام في 24 فبراير عام 1955، عن عمر يناهز 62 عامًا.