نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج على وشك الانتهاء من تصوير مشاهد مسلسل "صدفة" لعرضه في رمضان 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقوم المخرج سامح عبد العزيز حاليًا بتصوير مشاهد الديكور الرئيسي لمسلسل "صدفة" في منطقة أبو رواش، حيث يتم استخدام منزل "ميس صدفة" الذي تؤدي دوره الفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى المنطقة الشعبية التي تشهد معظم أحداث المسلسل بعد اكتمال تصوير المشاهد الخارجية و70% من أحداث المسلسل، يتبقى للمخرج عدد قليل من المشاهد الداخلية التي يقوم حاليًا بتصويرها، مع وضع جدول زمني لاستكمالها خلال الفترة القادمة.

تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالإثارة والتشويق، حيث تتبع قصة الفتاة "صدفة"، مدرسة التاريخ، التي تتورط في سلسلة من الصدف التي تغير مجرى حياتها بالكامل عندما تجد نفسها متورطة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر تدعى "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث المشوقة التي تعيشها.

المسلسل يتناول أيضًا قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوية، مسلطًا الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يواجهونها وعلاقتهم بمدرسيهم.

"صدفة" يعد التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل "يوتيرن" في رمضان السابق و"جميلة" في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل "لما كنا صغيرين"، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من النجوم في بطولة المسلسل مثل خالد الصاوي وسلوي خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي وآخرين.

تحول ملحوظ في أدوار ريهام حجاج

دور الفنانة ريهام حجاج في مسلسل "صدفة" يمثل تحولًا ملحوظًا عن أدوارها السابقة في ثلاثة مواسم رمضانية. في المسلسل الجديد، تجسد حجاج شخصية صدفة، فتاة عملية تعمل في إحدى المدارس، في تناقض واضح مع دورها السابق كفتاة من عائلة أرستقراطية. العمل يجمعها مجددًا مع المؤلف أيمن سلامة، وهو التعاون الرابع بينهما، حيث سبق لهما تقديم مسلسلات ناجحة مثل "جميلة" و"يوتيرن" و"لما كنا صغيرين". في الأخير، تعرضت حجاج لأحداث مشوقة تتعلق بجريمة قتل وتورطها فيها. أما في مسلسل "جميلة"، فتجسد حجاج دور جميلة، متزوجة من هاني عادل، وتواجه مشاكل الميراث والحياة الزوجية، مما يكشف العديد من المفاجآت والتطورات في حياتها.

