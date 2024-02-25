نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عقد قرانه.. رامي وحيد يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر النجم رامي وحيد، تريند جوجل، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلانه لخبر زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر صورة له برفقتها، وعلق عليها: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم الزاوج".

سبب إخفاؤه معلومات عن هوية زوجته

وتعمد رامي وحيد إخفاء أي معلومات تخص زوجته لإنه يفضل أن تكون حياتهم الشخصية بعيدة عن الأضواء، وكان قد كشف مؤخرًا عن سبب عدم تفكيره في الحب، وهو أنه يخاف من أن تتبدل مشاعره بعد الزواج، فالحب ليس مضمونًا على حد قوله،:" بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة”.



وأكد رامي وحيد على أنه يفكر في الارتباط بفتاة لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضًا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.



مسلسل "المماليك"

وشارك رامي وحيد، مؤخرًا في مسلسل "المماليك"، الذي يعتبر آخر أعماله الدرامية، وهو بطولة رانيا يوسف، رامي وحيد، محمد لطفي، بيومي فؤاد، نانسي صلاح، محمد سليمان، دوللي شاهين، عمر حسن يوسف، وآخرون من النجوم، ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.