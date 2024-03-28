عاجل - الفنان شريف حلمي يوجه رسالة غامضة: "لو اتكلمت ناس كتير هتدخل الجحور" (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - وجه الفنان شريف حلمي، رسالة غامضة خلال لقائه في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قائلا: هناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".

فيديو.. الفنان شريف حلمي يوجه رسالة غامضة: لو اتكلمت ناس كتير هتدخل الجحور

وأكد الفنان شريف حلمي: "أنا بتقي الله في اختيار أعمالي اللي هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم لذلك تجدي مُقل في أعمالي الفنية".

وأوضح الفنان شريف حلمي، أن تكريمه في المهرجانات الفنية يشعره بقيمته ويذكره بمقولة: العُمر ماراحش هدر لأن الفنان أحد أمرين يا الناس تشعر بقيمته أو يكون أراجوز".