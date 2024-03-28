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شريف حلمي لـ خط أحمر: خالد يوسف مخرج كبير ودمه خفيف (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع المخرج خالد يوسف، قائلا: خالد مخرج كبير ودمه خفيف ولذيذ وتشعر بثقتك وهو يعطيك التعليمات.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: خالد يوسف مخرج كبير ودمه خفيف

ووجه الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة غامضة قائلا: هناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".

وتابع: "أنا بتقي الله في اختيار أعمالي اللي هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم لذلك تجدي مُقل في أعمالي الفنية".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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