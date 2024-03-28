شريف حلمي لـ خط أحمر: خالد يوسف مخرج كبير ودمه خفيف (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع المخرج خالد يوسف، قائلا: خالد مخرج كبير ودمه خفيف ولذيذ وتشعر بثقتك وهو يعطيك التعليمات.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: خالد يوسف مخرج كبير ودمه خفيف

ووجه الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة غامضة قائلا: هناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".

وتابع: "أنا بتقي الله في اختيار أعمالي اللي هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم لذلك تجدي مُقل في أعمالي الفنية".