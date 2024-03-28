"هتحاسب عليها".. شريف حلمي لـ خط أحمر: أتقي الله في اختيار أعمالي (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي: اتقي الله في اختيار أعمالي خوفا من يوم المشهد العظيم

قال الفنان شريف حلمي، إنه يتقي الله في اختيار أعماله الفنية، معقبا: هتحاسب عليها يوم المشهد العظيم وهقف قدام ربنا"، لذلك تجدني مُقل في أعمالي الفنية".

فيديو.. شريف حلمي: اتقي الله في اختيار أعمالي خوفا من يوم المشهد العظيم

ووجه الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالة غامضة قائلا: هناك من يطلق ضدي الشائعات المغرضة وهناك من يرفض مشاركتي في أعمال ولكن لدي من الرضا والقناعة ما يجعلني أصمت ولكن لو اتكلمت ناس كتير هتقعد في الحجور".

وأعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع المخرج خالد يوسف، قائلا: خالد مخرج كبير ودمه خفيف ولذيذ وتشعر بثقتك وهو يعطيك التعليمات.