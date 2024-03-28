نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مريم حليم تتعرض للسحر من قبل مساعدتها: "تعرضت لتعطيل أعمالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت الفنانة والمطربة الجزائريه مريم حليم عن تعرضها للسحر من قبل مساعدتها بعد اكتشاف وجود عمل غير معروف داخل منزلها تم وضعه لها من قبل المساعدة.

وفي بث مباشر على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

أكدت مريم حليم أنها واجهت مشاكل عديدة خلال الفترة الماضية مما أثر على سير أعمالها وتسبب في حالة من القلق لديها.

وأضافت مريم أنها لم تشك في المساعدة للخادمه في أي وقت إلا أنها اكتشفت أنها وضعت عملًا بالتعطيل دون سبب معروف حتى الآن وأكدت أنها كانت تتعامل معها بكل حسن نية وإيجابية

تم فتح تحقيق في هذه القضية ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الأولية ملابسات هذا الحادث الغامض.

نذكر بأن مريم حليم تعد واحدة من أبرز الفنانات في مجال الغناء في امصر والجزائر وقد حققت شهرة واسعة بفضل أعمالها الفنية المتنوعة.

واستطاعت الفنانة مريم حليم أن تتصدر مواقع البحث بعد عرض أحداث مسلسل قلع الحجر.

وذلك بعد قيامها بمحاولة قتل فرماوي محمد رياض زوجها بالعمل للانتقام منه وذلك خلال أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل قلع الحجر.



كما أعربت الفنانة مريم حليم، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رياض للتعاون الثاني بينهم بعد مسلسل بمت القبائل والحلم ومسلسل “قلع الحجر”، الذي يعرض حاليا خلال السباق الرمضاني الحالي 2024.

وقالت مريم في تصريحات صحفية محمد رياض:" شخص راقي وإنسان قبل أن يكون فنان، كما تمنت أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور".

وأوضحت مريم أنها تظهر خلال الأحداث في دور زوجة محمد رياض، مشيرة إلى أن العمل معه مختلفة وجلعها تكتسب خبرات جديدة.

وكشفت مريم تفاصيل الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث، قائلة إنها تقدم دور زوجة محمد رياض في العمل، متمنية أن ينال المسلسل إعجاب المشاهدين.

أحداث مسلسل قلع الحجر

تدور أحداث مسلسل قلع الحجر في منطقة النوبة وقمولة في صعيد مصر ويتناول حقوق المرأة، وأحداثه مستوحاة من قصص حقيقية حدثت بالفعل في هذه المناطق، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وهو أحد مواطني مدينة قمولة.

“قلع الحجر” بطولة سوسن بدر، الفنان محمد رياض، الفنان عبد العزيز مخيون، مريم حليم الفنانة منى عبد الغني، الفنان مدحت تيخا، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح