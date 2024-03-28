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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي سيطلق "فركش" صُناع وأبطال مسلسل "حق عرب" يجيبون للفجر الفني (خاص) في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف صُناع وأبطال مسلسل “حق عرب” في تصريحات خاصة للفجر الفني عن موعد إنتهاء تصوير مسلسل “حق عرب” قائلين: “ اليوم سننتهي من تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة والحلقة الأخيرة والقادم مفاجآت عديدة في الحلقات".
مواعيد مسلسل “حق عرب”
وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.
القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”
ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:-
قناة on dream الساعة ٩ مساءً.
و قناة on الساعة ١٢ صباحًا.
أبطال مسلسل “ حق عرب "
يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.