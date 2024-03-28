نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي سيطلق "فركش" صُناع وأبطال مسلسل "حق عرب" يجيبون للفجر الفني (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف صُناع وأبطال مسلسل “حق عرب” في تصريحات خاصة للفجر الفني عن موعد إنتهاء تصوير مسلسل “حق عرب” قائلين: “ اليوم سننتهي من تصوير مشاهد المسلسل الأخيرة والحلقة الأخيرة والقادم مفاجآت عديدة في الحلقات".

مسلسل حق عرب

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:-

قناة on dream الساعة ٩ مساءً.

و قناة on الساعة ١٢ صباحًا.

أبطال مسلسل “ حق عرب "

يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.