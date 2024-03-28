نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فادي خفاجة يتصدر تريند جوجل مصر والسعودية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الفنان فادي خفاجة تريند محركات بحث جوجل مصر والسعودية، نظرا لظهوره ببرنامج رامزجاب من الآخر والمذاع حاليا عبر MBC مصر.

ويقدم دوت الخليج الفني لكل متابعيه تفاصيل الخلاف بين فادي خفاجة ومها أحمد.



قصة خلاف مها احمد وفادي خفاجة

بداية قصة خلافهما عندما وجهت مها أحمد، رسالة قاسية لجمهورها خلال بث مباشر عبر موقع الفيديوهات التيك توك، وكان يشاركها في البث الفنان فادي خفاجة، وقامت بوصف متابعيهما بألفاظ بذيئة لتتعرض للهجوم والانتقادات من قبل رواد التيك توك.

وخلال البث المباشر طلبت مها أحمد من فادي خفاجة غلق جميع التعليقات بعد الهجوم عليها بعد وصف متابعيها بأنهم خدامات.

بينما ظهر فادي خفاجة في بث مباشر آخر عبر تطبيق التيك توك، وحرص على أن يوجه رسالة غامضة مجهولة، بعد انتقادات الجمهور له ولـ مها أحمد، قائلًا: إنتي فين ياللي جوزك دكتور؟ إنتي عملتي إيه في حياتك؟ إنتي معملتيش حاجة خالص ولا اشتغلتي، وعمالة تقولي أنا ابني مع كل الاحترام والتقدير على راسي، بس إنتي بتاجري بيه.

رامز جلال يسخر من فادي خفاجة ومها أحمد



ومن جهة آخرى، سخر رامز جلال من فادي خفاجة قائلا: شبه سواقين الميكروباص، أصابه العته، وهو ومها قعوا في حرب اللايكات للي يسوى واللى ميسواش.

بينما سخر من مها احمد قائلا: ام خدود مبطرخة، وكل يوم بالساعات تهري ع التيك توك.