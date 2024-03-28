نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليوود تحتفل بإطلاق الإعلان الترويجي لـ Bade Miyan Chote Miyan في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت بوليوود احتفالية ضخمة لإطلاق الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Bade Miyan الجديد، من بطولة تايجر شروف وأكشاي كومار.

ونقل إنديا توداي لقطات من الحفل المميز الذي شهد إنطلاق الاعلان التشويقي الرسمي للفيلم الهندي الجديد.

ذلك بعد أن كان قد تحول العرض الخاص للفيلم الجديد Bade Miyan Chote Miyan' لمأساة بعد ما قام به عدد من المشاهدين من أعمال شغب.

ووفق إنديا توداي، قابل مشاهدين وصول نجوم الفيلم برفع النعال وضد بعضهم البعض حتى اضطرت الشرطة لفض التجمهر.

طرح البوستر الترويجي الرسمي للفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار، والذي يشارك في بطولته الممثل الشاب تايجر شروف.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد ستدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، ويطرح بعنوان Bade Miyan Chote Miyan.

تعديل موعد الطرح

وتحدد رسميا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم أكشاي كومار Welcome، كجزء ثالث من سلسلة تحمل العنوان نفسه، على أن يكون عرض الفيلم في فترة أعياد الكريسماس 2024.

ووفق ما ذكر موقع إنديا توداي، الفيلم تقرر أيضًا تغيير عنوانه الرسمي، ليكون Welcome to the Jungle، مع عودة نجومه الرئيسيين.

الفيلم سيضم في بطولته جاكلين هيرنانديز، وأرشاد وارسي، وهو من انتاج Firoz A Nadiadwala.

جديد أخبار "كومار"

وكان قد نشر النجم الهندي أكشاي كومار لقطات من موقع تصوير مشاهد فيلمه الجديد Hera Pheri 3 الذي يطرح كجزء ثالث ضمن سلسلة ناجحة.

ووفق موقع إنديا توداي، قام كومار بنشر، صورة من موقع تصوير الفيلم، يعلن من خلالها إنطلاق تصوير المشاهد، ظهر بها صناعه من طاقم العمل والمخرج.