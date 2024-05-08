انت الأن تتابع خبر إطلالات نور علي جريئة في لعبة حب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلعب الفنانة نور علي حاليًا إلى جانب الفنان معتصم النهار، بطولة مسلسل "لعبة حبّ" والذي بدأ عرضه أخيرًا على شبكة MBC بعد نجاحها في مسلسل "عروس بيروت" .



وتطلّ نور في العمل الجديد بدور فتاة فقيرة تدعى سما، وتتميز بخفة دمها ولون شعرها البرتقالي المائل إلى الأحمر. لذلك بدّلت الممثلة لون شعرها ليتناسب مع الشخصية الأساسية في المسلسل التركي. لكن من يشرف على لوكات نور؟



في هذا السياق، يقول خبير المظهر عمر عبد الغني الذي يختار إطلالات الممثلة السورية : تحبّ نور اختيار الثياب المريحة والكاجوال التي تطل بها يوميًا. تليق بها السراويل الواسعة ذات الأقمشة الناعمة. وقد بدأت الممثلة في الفترة الأخيرة البحث عن فساتين السهرة، والابتعاد قليلاً عن اللوكات الرياضية.



وأضاف عبد الغني: خلال المؤتمر الصحافي لإطلاق عرض مسلسل "لعبة حب"، ارتدت فستانًا أبيض اللون من لمسة المصمم فؤاد خوري. كما اخترت لها قطعًا من ماركات معروفة، وفي سهرة Joy Awards عام 2023، أطلت بثوب أسود اللون من لمسة المصمم علاء سركيس .

وتعتبر نور علي جريئة بتغيير لون شعرها وقصته. فهي تبتعد عن اللوكات الباهتة والكلاسيكية، وتعتمد التسريحات العصرية أبرزها الكاريه، وقد اعتمدت سابقًا الشعر الأصفر وبالتالي البرتقالي، وحاليًا تطلّ بالشعر الكستنائي، وقد نفذه لها مصفف الشعر جورج المندلق.

من ناحية المكياج، تعاونت نور مع عدة خبيرات تجميل من بينهن اللبنانية مايا يمين التي أشرفت على إطلالاتها، وأبرزت جمالها. في أيامها العادية، تضع نور أحمر الشفاه الأحمر، وتركز على الألوان الترابية في ظلال العينين، كما تبتعد عن المبالغة في المكياج، وتظهر بلوك بسيط وجذاب.