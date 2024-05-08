نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "WATCH IT" تكشف تفاصيل شخصية أيمن الشيوي في "دواعي السفر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، البوستر الرسمي لـ مسلسل “دواعي سفر” والنجوم المشاركة في العمل، والذي يقوم ببطولته أمير عيد، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القليلة القادمة.

وظهر الشيوي، منفردًا على بوستر مسلسل "دواعي سفر" والذي يجسد خلال الأحداث شخصية تدعى عثمان ويظهر بشكل جديد ومختلف.

"دواعي السفر" لـ أمير عيد يعرض المشاكل النفسية وأبرزهم مرض الاكتئاب





وكان قد طرحت الشركة البرومو الرسمي لمسلسل “دواعي السفر”، وسيطر عليه أنه يعرض الأمراض النفسية على أحداث المسلسل، بشكل خاص مرض الاكتئاب، حيث يعاني بعض أبطال العمل من الاكتئاب، وتعمل الفنانة نادين طبيبة أمراض نفسية، والتي قالت خلال البرومو: “بيجيلي حالات كتير عندهم اكتئاب.. سبب اكتئابهم إنهم مش حاسين بأهميتهم”.

بالإضافة لظهور المؤلفة مريم نعوم كممثلة لأول مرة في مسلسل دواعي السفر، حيث ظهرت خلاله في لقطة سريعة، وهي مشاركتها التمثيلية الأولى.

قصة مسلسل “دواعي سفر”

مسلسل “دواعي سفر” تدور أحداثه حول شخصية تدعى «إبراهيم»، الذي يعيش في عالم من نسج خياله، وعندما يجد نفسه في موقف صعب، يقرر تغيير حياته، ويساعده في ذلك جاره الشاب «علي»، وتتوالى الأحداث.

“دواعي السفر” يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة أمير عيد ويشاركه بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، إخراج محمد ناير.