نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحشاشين أعاد لينا الدراما المصرية".. سلمى الشماع تشيد بمسلسل "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية سلمى الشماع عن مدى سعادتها بـ مسلسل “الحشاشين” الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني لعام 2024، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، مؤكدة أنه أعاد الدراما من جديد.

وقالت سلمى الشماع، خلال تكريمها من مهرجان بردية لسينما الومضة: “مسلسل الحشاشين في رمضان سعدت بيه جدًا وبتفاصيله كلها والمؤلف عبد الرحيم كمال أعاد لينا الدراما المصرية ومكانتها وحلمي اللي بقالي كتير بتمناه في الدراما أن يكون فيه ثورة ثقافية كبيرة زي الحشاشين في جميع الأعمال المقدمة”.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.