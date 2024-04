نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كي هيو كوان يستعد لفيلمه الجديد بعنوان With Love في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع الثنائي آريانا ديبوس وكي هيو كوان في بطولة عمل سينمائي جديد، يطرح قريبا بعنوان With Love.

ووفق ديد لاين، الفيلم الجديد سيكون من إنتاج يونيفرسال بيكتشرز و 87North.

وضمن عدة لقاءات تليفزيونية أجراها الممثل الحاصل مؤخرًا على الأوسكار جوناثان كي كوان، أعرب عن قلقه مما يحمله له المستقبل، فيما يخص فرصه في الاستمرار بالعمل في صناعة السينما بهوليوود.

ووفق صحيفة ديلي ميل، تصريحات جوناثان، جاءت على الرغم من حصده لجائزة الاوسكار كأفضل ممثل بدور مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All At Once.

فيلم هو الرابح الأكبر

وضمن فعاليات حفل جوائز الأوسكار في دورته رقم 95 لعام الماضي الجاري، بحضور كوكبة من كبار النجوم في عالم هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار على موقع تويتر، عن كافة الأعمال والفنانين المكرمين لدورة هذا العام، وشملت القائمة أبرز للفائزين ما يلي من جوائز.

فيلم Everything Everywhere All at Once حصد جائزة أفضل فيلم، الفيلم نفسه Everything Everywhere All at Once حصد جائزة أفضل إخراج.

والنجمة "ميشيل يوه" حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، عن دورها في فيلم Everything Everywhere All at Once.

والنجم "بريندان فريزر" حصد جائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، والنجمة "جيمي لي كورتيس" حصدت جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، في حين حصد "كي هيو كوان" جائزة أفضل ممثل بدور مساعد.

تفاصيل عن الفيلم

وفيلم Everything Everywhere All at Once، هو فيلم خيال علمي أمريكي قائم على فكرة تعدد الأكوان.

الفيلم طرح للعرض في صالات العرض العالمية بداية من يوم 25 مارس من عام 2022 الماضي، وضم في بطولته ميشيل يوه في دور باسم ايفلين كوان وانج، وجوناثان كي كوان في دور ويموند وانج، وستيفاني هسو في شخصية باسم جوبو بوباكي، وجيمي لي كورتيز، وجيمس هونج في دور جونج جونج، وجيني سلايت.