نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ملخص الحلقة الثالثة لمسلسل جودر لياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الصالثة في مسلسل جودر بكبر جودر الذي يؤدي دوره الفنان ياسر جلال ولا يزال يرتدي الحرز والحجاب الذي طالب الشيخ عبدالله والدته بارتدائه له عندما يكبر بدلا من الحلق الذهب ليكون حصنا له وحماية من الشمعيون برئاسة شواهي «نور» حتى تستطيع الحصول على الكنز الخاص بالشمندر لحكم العالم.

يعيش ياسر جلال في مسلسل جودر قصة حب مع شروق التي تؤدي دوررها الفنانة جيهان الشماشرجي، وتطلب منه أن يتزوجها لكنه يرفض بسبب رغبة أبيه في زواج أشقائه الأكبر منه.وخلال أحداث مسلسل جودر الحلقة 3، يحدث صدام بين جودر وأحمد كشك بعد أن حاول مضايقة حبيبته شروق، واشتبكا سويا وأثناء الصدام سقط الحرز من رقبته وسرقه جني وذهب به إلى شواهي حتى تتمكن من أذية جودر.

قررت شواهي الذهاب إلى مصر لبدء رحلتها في الوصول للكنز الذي تحلم به، وبالفعل وصلت إلى مصر وبدأت في الرقص لكي تلفت انتباه سالم شقيق جودر لكي تتقرب منه وتدخل



مواعيد عرض مسلسل جودر والقنوات الناقلة



يتم عرض مسلسل جودر على عدة قنوات فضائية في رمضان 2024 وهي:.

قناة أون أي في تمام الساعة 7.30 مساءً

و الإعادة الأولى لمسلسل جودر على قناة أون اي دراما في الساعة 10 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 6.05 مساءً.

كما يذاع مسلسل جودر على قناة أبوظبي الساعة 10 مساءً والإعادة في الساعة 11.5 صباحًا.