نهى عابدين عن فترة تعرضها للإكتئاب: الممثل لحم ودم وممكن يعدي بفترات عدم اتزان

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة نهي عابدين ضيفه في برنامج "كلام الناس" التي تقدمها الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة MBC مصر.

تحدثت نهي عابدين عن الفنان والاشياء التي من الممكن أن يتأثر بها قائلة: "انا ضد أن الجمهور يحرك فنان أو فنانة يقولها اعملي".

وتابعت نهي عابدين: "إحنا بنأدمين وبنتأثر أكيد بس القوة أن إنتي متسمحيش للخارج يأثر عليكي، بقي عاملة حماية ليكي من جوه.

أضافت: "في حاجة قريتها كانت عجباني قوي، "السفينة مبتغرقش في البحر بس بتغرق لما المياه تدخل فيها"، انتي زي السفينة بس انتي في بحر مغرقتيش إمتى هتغرقي لو المياه دخلت لـ جوه"، فعلا ممكن نتأثر لو ده قدر يخترقنا ممكن نتاذي طبعا وممكن يأثر علينا طبعا بس القوة الحقيقية إنك تكوني عاملة حماية لنفسك إن كل المحيط ده ميأثرش عليكي.

وعن سؤال بهل كانت سهلة الاختراق في فترة الإكتئاب التي تعرضت لها في الماضي ام ليس لديها الحماية الذاتية التي توجد بها نهي عابدين حاليا، معلقة "كل الناس بتمر باكتئاب وده شيء طبيعي، والممثل لحم ودم ممكن يعدي بفترات عدم اتزان ويعدي بفترات مش شايف الأمور بشكل صحيح وممكن ياخد قرارات غلط ومش بس الممثل، ومش غلط أنه يشتغل على نفسه ويكون عنده وعي هو وصل لـ الحتة دي ليه لأن في ناس بيكون عندها إنكار ودي كارثة".