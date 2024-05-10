نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السبب وراء تعليق الولايات المتحدة إرسال شحنة الأسلحة لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كانت إسرائيل دائمًا تستهدف أنفاق حماس تحت الأرض في غزة، عن طريق اعتمادها على القنابل القوية التي قدمتها لها الولايات المتحدة. ولكن الآن تم تعليق إرسال شحنة مماثلة لإسرائيل..

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة ستوقف مؤقتًا شحنة مكونة من 1800 قنبلة، بالإضافة إلى 1700 قنبلة تزن 500 رطل. ويأتي القرار في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لشن هجوم على مدينة رفح جنوب قطاع غزة في محاولة للقضاء على العناصر الأخيرة لحركة حماس.



وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية أنه مع نزوح أكثر من مليون لاجئ إلى رفح، يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق من أن القنابل قد تتسبب في خسائر فادحة. ولطالما قالت جماعات حقوق الإنسان إن استخدام إسرائيل للقنابل القوية تسبب في القتل العشوائي للمدنيين.



وصرح وزير الدفاع لويد أوستن أمام لجنة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء أن هناك حاجة إلى أسلحة أصغر حجمًا وأكثر دقة لمنطقة مكتظة بالسكان مثل رفح.



ومع ذلك، فقد أوضح أن القرار لم يكن نهائيًا.



وقال أوستن: "سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لضمان أن لدى إسرائيل الوسائل للدفاع عن نفسها. ولكن مع ذلك، فإننا نقوم حاليًا بمراجعة بعض شحنات المساعدة الأمنية على المدى القريب في سياق الأحداث الجارية في رفح".

خطر استخدام قنابل تزن 2000 رطل في رفح.

في حين أسقطت الولايات المتحدة قنابل تزن 2000 رطل من طائراتها منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الإصدارات الحالية تعود إلى حرب فيتنام. إنها ذخيرة يتم إسقاطها من الجو، ويمكنها حمل حمولة أكبر لأنها لا تحتوي على محرك. ويقول رايان بروبست، كبير محللي الأبحاث في مركز مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات المعني بالقوة العسكرية والسياسية وفقًا لأسوشيتد برس، إنها واحدة من أكبر الذخائر الموجودة في المخزون الأمريكي.



تحتوي القنبلة التي يبلغ وزنها 2000 رطل على عدة أنواع – بعضها مصمم لاختراق أهداف عميقة تحت الأرض بينما ينفجر البعض الآخر فوق الأرض ويسبب أضرارًا واسعة النطاق. وقد يصل نصف قطر انفجارها إلى مسافة ربع ميل إذا تم إسقاط الذخيرة في منطقة مفتوحة أو حضرية.



بالإضافة إلى أن القنابل هي قنابل "غبية" أو غير موجهة، ولكن يمكن تحويلها إلى أسلحة أكثر دقة بإضافة مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشترك.



تتيح هذه المجموعة الإضافية للقوات توجيه الذخيرة إلى الهدف، بدلًا من مجرد إسقاطها من طائرة مقاتلة على الأرض. تجعل هذه المعدات الأسلحة أكثر دقة، ولكن في بيئة حضرية مكتظة بالسكان، لن تُحدث مجموعة أدوات JDAM فرقًا كبيرًا - فالضربة الدقيقة ستظل قادرة على قتل المارة غير المقصودين.



وعلى عكس الأنواع الأخرى من الذخائر الموجودة في مخزون الولايات المتحدة، فإن الجيش لديه إمدادات وافرة منها، لذا فإن توفيرها لا ينطوي على نفس النوع من ضغوط المخزون التي تمارسها الولايات المتحدة مع ذخائر أخرى أكثر محدودية مثل قذائف المدفعية عيار 155 ملم.

الاستخدام في غزة ورفح



ولم يذكر الجيش الإسرائيلي سوى القليل عن أنواع القنابل والمدفعية التي يستخدمها في غزة. ولكن من خلال شظايا الانفجار التي تم العثور عليها في الموقع وتحليل لقطات الغارة، فإن الخبراء يؤكدون أن الغالبية العظمى من القنابل التي أسقطت على القطاع المحاصر هي أمريكية الصنع. ويقولون إن القنابل التي تزن 2000 رطل قتلت المئات في المناطق المكتظة بالسكان.



وقال ويس براينت، خبير الأسلحة والرقيب المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية، إن هذا التوقف سيكون بمثابة "ضربة قوية" للترسانة الإسرائيلية.

وقال براينت إن القنابل التي تزن 2000 و500 رطل هي بعض الذخائر الرئيسية التي استخدمتها إسرائيل في حملتها الحربية التي استمرت سبعة أشهر.



وقال تقرير أعدته فرقة العمل المستقلة التابعة لوزارتي الخارجية والدفاع الشهر الماضي إن مصادر أمريكية أبلغت أحد أعضائها بأنه تم إطلاق أو إسقاط 300 ألف ذخيرة على غزة خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب.



واستشهدت بتحقيقات إعلامية "ذات مصداقية" تفيد أنه في الشهر الأول من الحملة الإسرائيلية وحدها، كان هناك ما لا يقل عن 500 حفرة في غزة تدل على استخدام قنابل تزن 2000 رطل.

وقد أثار، الاستخدام المحتمل لقنابل تزن 2000 رطل في رفح، قلق الإدارة الأمريكية وذلك لوجود أكثر من مليون شخص لاجئ في هذه المنطقة ممن فروا نتيجة للضرب على قطاع غزة ولا يوجد لهم مأوى غير هذه المنطقة.



وردت إسرائيل بقوة على القرار الأمريكي. ووصف سفيرها لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان التوقف بأنه “قرار مخيب للآمال للغاية، بل ومحبط”. وأشار إلى أن هذه الخطوة نابعة من الضغط السياسي على بايدن من الكونجرس واحتجاجات الحرم الجامعي والانتخابات المقبلة.

