نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز تصريحات يسرا ببرنامج "معكم منى الشاذلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت النجمة يسرا في خطف قلوب الجماهير، من خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم منى الشاذلي، الذي يذاع عبر شاشة تلفزيون قناة أون.

وكشفت يسرا عن تفاصيل تصوير أفيش فيلم شقو، وغيرها من الأمور.



يسرا:مشهد تصوير التعبان على الأفيش كنت مرعوبة



وقالت يسرا: "مشهد تصوير التعبان على الأفيش كنت مرعوبة، وكان يتركب ولكن عملنا بجدا وكان ساقع جدا ودمه تقيل جدا ويروح يقرط عليا وميته من الخوف ولازم الصورة أكون فيها قليطة جدا".

يسرا تكشف عن كواليس شخصيتها في شقو

وأضافت:"الشخصية اللي بجسدها في فيلم شقو كانت لرجل ولكن رشحني الفنان عمرو يوسف، لدور لدكتور ولكن تم تحويل الشخصية ليا، وعجبتني الشخصية في الفيلم واللي هتبان في الجزء الثاني".



أحداث فيلم شقو

ومن الجدير بالذكر أن فيلم شقو تم عرضه ضمن موسم عيد الفطر السينمائي، وتدور أحداثه في إطار أكشن حول مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة، لكنها تقودهم إلى أزمات كبيرة وتحدث وراءها تبعات خطيرة.



أبطال فيلم شقو

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: محمد ممدوح، عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، عباس أبو الحسن، وغيرهم، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا فور طرحه في دور العرض السينمائية ضمن افلام موسم عيد الأضحى، واحتل المركز الأول في قائمة الإيرادات أمام شباك التذاكر.