نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة خالد الصاوي في بدء علاج ابنته.. تفاصيل الحلقة الـ 18 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة العديد من الأحداث المثيرة، منها مواجهة صدفة _ ريهام حجاج _ لفرح لتقول لها إنها على استعداد لمواجهة مشاكل من أجلها حتى تبعدها عن الإدمان تماما دون معرفة أسرتها، ويصدم والد فرح _خالد الصاوي _ حينما تعثر والدة فرح على كيس بودرة مع ابنتهما بعد أن كان يدافع عنها، محاولة خالد الصاوي في بدء علاج ابنته فرح، ومعرفة من وراء تعاطيها لهذه المواد المخدرة وتخطيطه في الاننقام منه، وعلمت هالة سلوى خطاب، من حارس المنزل، أن ابنتها «فرح» كانت تقف بصحبة ديلر، ما دفعها للركض نحو غرفتها، وتوبيخها، وعندما حاول زوجها «خالد الصاوي» الدفاع عن ابنته، وبخته هو الآخر، ولم تهدأ إلا عندما وجدت بالفعل «كيس بودرة» بصحبة ابنتها، ليقف خالد الصاوي في صدمة لما حدث.

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثالثة من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

تفاصيل مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة، قناة ON، سبق وكشفت عن البرومو التشويقى لـ مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024 على شاشات المتحدة، وظهرت ريهام حجاج بشكل مختلف حيث ظهرت في بعض المشاهد بشكل كوميدى بجانب الخط الدرامي للمسلسل.

