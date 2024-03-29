نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاطر الإدمان والألعاب الإلكترونية ضمن نقاشات ليالي رمضان الثقافية ببني سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فى إطار احتفال وزارة الثقافة بشهر رمضان، اختتمت فعاليات ختام المقهى الثقافي بمكتبة سمسطا الثقافية.

الإدمان خطر لا بد من مواجهته

شهدت الفعاليات الختامية محاضرة بعنوان "الإدمان خطر لا بد من مواجهته" تناولت بها هدى حسن، تعريف الإدمان وأضراره وأهمية التوعية المستمرة لمواجهته، أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها مجموعة من الشعراء منهم، طارق ابراهيم وقدم قصيدة "اختباء المعاني"، محمد توفيق "خط الأفق"، ثم فقرة لاكتشاف المواهب، ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة.

مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمانها

كما شهد ختام المقهى الثقافي بمكتبة الحي الثاني شرق النيل بحديقة جوي سيتي، محاضرة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية وإدمانها" شاركت بها أحلام علي عبد الرازق، بالتربية والتعليم سابقا، مؤكدة ضرورة تقنين استخدام الألعاب الإلكترونية وذلك لمخاطرها الشديدة التي منها إهمال الطلبة فى دروسهم وتأخرهم الدراسي، والمخاطر الصحية الناجمة عن ذلك، ومع كثرة استخدام الأطفال لها تصل معهم لحد الإدمان.

أمسية شعرية

أعقبها أمسية شعرية شاركت فيها الشاعرة مني محمد قصيدة بعنوان "أمانة يا ابني" ثم فقرة المواهب، مع ورشة رسم علم مصر على الوجه.

معرض فني لفناني بني سويف ونتاج ورش أهلا رمضان

واختتمت الليلة بمسابقة ثقافية في المعلومات العامة، كما افتتح معرض فني لفناني بني سويف ونتاج ورش أهلا رمضان ببعض المواقع الثقافية بالفرع تضمن مجموعة من اللوحات الفنية وورش يدوية وإكسسوارات.

ابتهالات مع عرض فني لفرقة بني سويف للموسيقي العربية

نظمت الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة بني سويف.

وفي شأن متصل شهدت فعاليات الليلة الرمضانية بنادي الإدارة المحلية بالسلام الوطني، ابتهالات دينية للشيخ عادل حيدر، مع عرض للمواهب والقاء قصيدة "أمي" للموهبة نورهان أيمن، أعقبها أمسية شعرية للشعراء شهد عادل ونشوى الخطيب وجمال عبد العلي، تلى ذلك عرض فني لفرقة بني سويف للموسيقي العربية تضمن أغاني "عدوية، احلف بسماها وترابها، رمضان جانا" ثم مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، وفي الختام قدم عرض الأراجوز والبلياتشو للفنان طارق الجبالي.

كما استمر الفرع في تقديم ورش المواهب في الرسم بإشراف الفنانة التشكيلية ريهام أحمد، مع ورشة تعليم الخط العربي تدريب محمد مجدي، ثم الورشة الأدبية للشاعرة دعاء عبد المنعم، واستكمال ورشة الفنون التشكيلية من إعادة تدوير خامات البيئه لذوي الاحتياجات الخاصة تنفيذ عزة عبد الظاهر، بالإضافة لورشة تحسين الخط العربي المصري بدار الخير للأيتام.

وتنظم هيئة قصور الثقافة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.

