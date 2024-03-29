نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 ملايين مشاهدة لبرومو "شقو" لـ عمرو يوسف في 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم شقو الذي يلعب بطولته النجم عمرو يوسف ستة ملايين مشاهدة منذ طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من ٢٤ ساعة.

تفاصيل برومو فيلم شقو



وكانت الشركة المنتجة لفيلم شقو قد طرحت الإعلان الرسمي عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي والذي أبرز مشاهد الأكشن التي يقدمها بطله عمرو يوسف ومعه النجم محمد ممدوح وظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي تربطها بشقو في أحداث الفيلم وظهرت امينة خليل في دور راقصة وهي المرة الأولى التي تقدمها وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تماما عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين

وكان النجم احمد فهمي ضيف شرف الفيلم هو المفاجئة التي يقدمها الفيلم للجماهير.

أبطال فيلم شقو



شقو يلعب بطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في موسم عيد الفطر المبارك

ويشارك في بطولته النجوم محمد ممدوح ودينا الشربيني وأمينة خليل والنجمة الكبيرة يسرا.

الفيلم من تأليف وسام صبري ويخرجه كريم السبكي وينتجه أحمد السبكي وسيتم طرحه في مصر في العيد والدول العربية بعد العيد بعشرة أيام.

آخر أعمال عمرو يوسف



وكان قد تألق عمرو يوسف في مسلسل الكتيبة 101، الذي شارك به بدور الرائد نور، وشارك به إلى جانب نخبة من نجوم الفن الأخرين وهم: آسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، أحمد صلاح حسني، عارفة عبد الرسول، عمرو وهبة، وغيرهم، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة.

وتحدث عمرو يوسف عن الشخصية الحقيقة التي جسدها في الكتيبة 101، في تصريحات تلفزيونية له، قائلًا: "الشخصية الحقيقة بيعمل كل حاجة يسوق طيارة بيلعب كل حاجة لإنه من الفرقة الخاصة.. وأغلب العمليات صامته بيعملوا كل حاجة ومحدش بحس بيهم.. ولم بيخرج على مهمة بيعملها ولازم ينفذ الهدف والمهمة بتعتبر معقدة.. تدربت على استخدام السلاح وفك وتركيب السلاح والتدريب البدني طبيعي بتمرن على طول ولكن لما لبست معرفتش اتحرك بيها وشاقة وبعدها تمرنت لمدة شهرين وزيادة في التحميل عشان اعرف اتحمل اللبس"