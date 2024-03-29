شريف حلمي لـ محمد موسى: السينما «مخصماني» لهذا السبب (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان شريف حلمي، إنه ضميره المهني في اختيار وانتقاء أعماله الفنية وراء ابتعاده عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية قائلا: السينما «مخصماني».

فيديو.. شريف حلمي لـ محمد موسى: السينما «مخصماني» لهذا السبب

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رفضت مؤخرا المشاركة في 4 أفلام لسوء الورق المعروض عليا وفضلت الانسحاب بهدوء، معقبا: "الأعمال التي عرضت عليّ لا سكتي ولا طريقتي ولا الرزق اللي هيجليي منهم مش حلال".

وتابع الفنان شريف حلمي، رفضت المشاركة في عدد كبير من الأعمال الفنية التي عرضت عليه خلال الفترة الماضية بسبب ضميري المهني كفنان منعني من قبول هذا الأعمال.

وأشار إلى اعتذاره عن استكمال تصوير أحد الأفلام بعد تصوير عدد من المشاهد به وبطولة نجم كبير، وطلبت من الأستاذ محمد أبو داوود سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية آنذاك التدخل ورفضت استكمال التصوير وتم حذف المشاهد الخاصة بي من الفيلم لأني استشعرت أن "وجودي ملوش لازمة ولا مؤثر ولا سكتي".