شريف حلمي لـ خط أحمر: "عادل إمام لا يجامل أحدا في العمل" (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي لـ خط أحمر: عادل إمام يحترم مهنته ويعشقها بشكل غير طبيعي

أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية من بينها عمارة يعقوبيان ومسلسل عفاريت عادلي علام قائلا: لم أهاب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: عادل إمام يحترم مهنته ويعشقها بشكل غير طبيعي

وأضاف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الأستاذ يوسف معاطي هو من رشحني للعمل في مسلسل عفاريت عادلي هذا المسلسل والأستاذ رامي إمام، الذي أشاد بدوري في الفيلم وقالي ليّ "دي بداية أنت أسعدتني".

وأكد الفنان شريف حلمي، أن الزعيم عادل إمام لا يجامل أحدا في عمله ويحترم مهنته ويعرف كيف يتعامل معها وحبه لشغله غير طبيعي، وأشاد بنجاحي في المسلسل وقالي لي إنني نجحت في تحويل الشخصية إلى لحم ودم".