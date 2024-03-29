شريف حلمي لـ خط أحمر: السينما تعاني من أزمة ورق.. و80% من المؤلفين يفتقرون لأدوات العصر (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

قال الفنان شريف حلمي، إن السينما تعاني من أزمة ورق وهناك 80 % من المؤلفين والكتاب أن يتطورا مع أساليب العصر الحديثة ويبحثوا عن موضوعات جديدة تنال اهتمام المشاهد ويدرسوا نفسية وطبيعة الشباب في هذا التوقيت.

فيديو.. شريف حلمي لـ خط أحمر: السينما تعاني من أزمة ورق.. و80% من المؤلفين يفتقرون لأدوات العصر

وكشف الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أسباب عدم مشاركته في أي أعمال فنية مع الفنان أحمد السقا، قائلا: السقا كان دفعتي في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وتابع أن الفنان أحمد السقا فنان عظيم وكنت بروح عندهم البيت ووالدته الست العظيمة كانت بتأكلني حمام ووالده العظيم صلاح السقا"