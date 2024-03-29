عاجل - الفنان شريف حلمي يكشف تفاصيل مروعة عن نجاته من الموت بأعجوبة (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

كشف الفنان شريف حلمي، تفاصيل نجاته من الموت بأعجوبة إثر تعرضه لحادث سير أليم في عام 2016.

فيديو.. شريف حلمي يكشف عن أسباب تعرضه لحادث أليم: "حالتي النفسية كانت سيئة"

وقال الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه تعرض لحادث بسبب الحزن الشديد وسوء حالته النفسية بسبب توقف مشروع يخص مستقبله السينمائي، مضيفًا: "تركت كل شيء من أجل كتابة هذا العمل، وتوقفت عن كتابة مسلسل كنت سأتقاضى عليه أموالا كثيرة، ورفضت كتابة مسلسل للراحل خالد الصالح من أجل هذا المشروع، وحزنت بشدة عند توقفه".

وأشار الفنان شريف حلمي، إلى أن السينما تعاني من أزمة ورق وهناك 80 % من المؤلفين والكتاب أن يتطورا مع أساليب العصر الحديثة ويبحثوا عن موضوعات جديدة تنال اهتمام المشاهد ويدرسوا نفسية وطبيعة الشباب في هذا التوقيت.