شريف حلمي عن حادث نجله: ضلوعه اتكسرت وربنا نجاه من الموت (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

كشف الفنان شريف حلمي، آخر تطورات حالة نجله هشام الصحية بعد تعرضه لحادث مروع، قائلا: إنه كان يواصل الليل بالنهار في العمل في تصوير عدد من الإعلانات التليفزيونية والأعمال الفنية لم يذق طعم النوم لمدة 48 ساعة فأصابه الإرهاق.

فيديو.. شريف حلمي عن حادث نجله: ضلوعه اتكسرت وربنا نجاه من الموت

وتابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، ضلوعه اتكسرت وربنا نجاه من الموت الحمد لله، عشان والداته ست طيبة وهو ولد طيب، وشارك في دراما رمضان 2024 من خلال مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا.

أعرب الفنان شريف حلمي، عن سعادته بالعمل مع الزعيم عادل إمام في العديد من الأعمال الفنية من بينها عمارة يعقوبيان ومسلسل عفاريت عادلي علام قائلا: لم أهب الوقوف أمام الزعيم عادل إمام.