ماذا قال الفنان شريف حلمي عن عائلة السبكي؟ (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شريف حلمي عن عدم مشاركته في أعمال مع أحمد السقا: العيب فيه

داعب الفنان شريف حلمي، عائلة السبكي للإنتاج الفني، قائلا: إنهم قدموا أعمال فنية عظيمة من بيهم أفلام كبارية وساعة ونص، وهناك أفلام خاصة بالمناسبات والأعياد أطلق عليها أفلام تجارية.

فيديو.. شريف حلمي يداعب عائلة السبكي: قدموا أفلاما عظيمة

تابع الفنان شريف حلمي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عائلة السبكي لم تترك المجال بعد أحداث 25 يناير كما فعل الكثير من المنتجين الذين رحلوا وكلنهم ظلوا يضخون المزيد من الاستثمارات في المجال الفني مما حافظ على الوسط من الانهيار.

وشن الفنان شريف حلمي، هجوما حادا على جماعة الإخوان الإرهابية، موضحا أنهم أضروا ثورة 25 يناير والبلد وربنا ألهمنا بـ 30 يونيو وكرمنا بها وصححت مسار البلد، لافتا إلى أن الإخوان غير مؤهلين لقيادة البلد ودمروا البلد بطمعهم.