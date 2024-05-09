محمد رمضان ينعى وفاة والدة كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى الفنان محمد رمضان وفاة والدة النجم كريم عبد العزيز من خلال منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب محمد رمضان:' إن لله وان إليه راجعون أتقدم ببالغ الحزن والأسى للزميل العزيز والنجم كريم عبد العزيز في وفاة السيدة الفاضلة والدته ربنا يسكنها فسيح جناته".

رحلت عن عالمنا مساء اليوم، والدة الفنان كريم عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، حيث كانت تربط كريم بوالدته علاقة قوية كشف عنها أثناء ظهوره ببرنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني.

وقال كريم عن والدته: "أنا أمي بـ 100 راجل، ست جامدة وقوية وربت ولادها ومتجوزتش وربتني أنا وأختي"، وعن علاقة والدته بوالده وانفصالهم قال: "علاقة والدتي بوالدي خلاص، لومت الأب في الأول وبعدين لومت والدتي بعد كدا، وصالحتهم على بعض في الآخر".

وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبد العزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبدالعزيز».

وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».