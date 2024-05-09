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شريف منير ينعى كريم عبد العزيز في وفاة والدته

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان شريف منير الفنان كريم عبد العزيز في وفاة والدته حيث نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله والدة أخي وصديقي الحبيب  كريم عبد العزيز.. البقاء لله " 

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نعى شريف منير 
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كريم عبد العزيز وشريف منير 

آخر  أعمال شريف منير 

من جانب آخر  كانت آخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل “ وبقينا إثنين ” والذي عُرض في النصف الثاني من السباق الرمضاني الماضي ٢٠٢٤ وحقق نجاحًا  ساحقًا. 

أبطال  مسلسل “ وبقينا إثنين ” 

 

شارك في بطولة مسلسل “ وبقينا إثنين ” شريف منير. ، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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