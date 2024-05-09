نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس مرض مزمن.. سبب وفاة والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا مساء اليوم، والدة الفنان كريم عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، وحسب مصادر داخل أسرة الفنان كريم عبد العزيز، أن والدته الراحلة تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث كانت تعاني سهير والدة كريم عبد العزيز من مشاكل وأزمات صحية في الكلى وبعض وظائف الجسم، وأكد المصدر، أن الراحلة توفيت في المستشفى.



وأوضح المصدر: الحاجة سهير مكنتش بتعاني من مرض مزمن أو خطير، ولكن شوية مشاكل في الكلى وبعض وظائف الجسم، ونسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.

وفاة والدة كريم عبد العزيز





وأعلنت بوسي شلبي عن وفاة والدة الفنان كريم عبدالعزيز من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت بوسي شلبي، عبر حسابها في إنستجرام، قائلة: «البقاء لله، توفيت إلى رحمة الله السيدة الفاضلة، سهير عبدالعزيز، والدة الفنان كريم عبد العزيز، وياسمين عبدالعزيز».



وأضافت: «وتشييع الجنازة غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر إن شاء الله».







وكتب كريم عبد العزيز عبر حسابه قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمه الله تعالى / السيدة الفاضلة سهير عبد العزيز والدة النجم كريم عبدالعزيز وستشيع الجنازه غدا الخميس من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر وسيقام العزاء بعد غدا الجمعة بمسجد الشرطه بالشيخ زايد".





منع التصوير بجنازة والدة كريم عبد العزيز









وتابع: ونهيب ونؤكد علي الجميع بمنع التصوير منعا باتا حفاظا علي حرمه الموت وذلك بناء علي طلب الاسرة ونطلب منكم قراءة الفاتحة والدعاء المكتب الإعلامي للفنان كريم عبدالعزيز".



موعد ومكان جنازة والدة الفنان كريم عبدالعزيز





وتشيع جنازة والدة الفنان كريم عبد العزيز غدا الخميس ٥/٩ من مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم بعد صلاة الظهر، وسيقام العزاء غدًا بمسجد الشرطه بالشيخ زايد.

وأعلن كريم عبد العزيز عن تغيير موعد العزاء من خلال تعديل المنشور الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليصبح غدًا الخميس في نفس يوم الجنازة، بعد إن كان من المقرر اقامته في يوم الجمعة.

