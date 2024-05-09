نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني رمزي ينعى وفاة والدة كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نعى الفنان هاني رمزي وفاة والدة كريم عبد العزيز من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

وكتب معلقا:' البقاء لله في وفاة والده اخويا كريم عبد العزيز والاستاذ محمد عبد العزيز ربنا يعزيكم يارب.

رحلت عن عالمنا مساء اليوم، والدة الفنان كريم عبد العزيز، بعد صراع مع المرض، وحسب مصادر داخل أسرة الفنان كريم عبد العزيز، أن والدته الراحلة تعرضت لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة، حيث كانت تعاني سهير والدة كريم عبد العزيز من مشاكل وأزمات صحية في الكلى وبعض وظائف الجسم، وأكد المصدر، أن الراحلة توفيت في المستشفى.



وأوضح المصدر: الحاجة سهير مكنتش بتعاني من مرض مزمن أو خطير، ولكن شوية مشاكل في الكلى وبعض وظائف الجسم، ونسأل الله أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته.