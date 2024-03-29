نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام ماجد: مصطفى غريب شاطر وكان دوره أقل من كده في "أشغال شقة" وهو اشتغل عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان هشام ماجد، على المقارنة بين مهنتس الهندسة والتمثيل قائلًا: "من صغري نفسي ابقى مشهور كنت بتفرج على اللاعيبة والممثلين واقول نفسي ابقى مؤثر أو ي، واكتشفت موضوع التمثيل متأخر ودخلت هندسة، ومكنتش محتاج التمثيل ماديًا، المهندس بيبقى شايف نفسه فوق الناس، رغم ان هما ناس عادية جدًا، وفيه مهندسين تعبانين واغبياء.

وقال هشام ماجد، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مصطفى غريب شاطر وبيستغل الفرص الحلوة، وكان دوره صغير وعمل لنفسه مساحة كبيرة، وعدد مشاهده كانت اقل من كده، وابتدى يطلع لزمات وسكة للدور، والاستاذ خالد وشيرين سابوه يعمل كده".

تفاصيل برنامج أسرار



برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.