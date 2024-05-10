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رياض - احمد صلاح - زينة عاشور طليقة عمرو دياب ومصممة ملابسه التي غيرت ستايل الشباب العربي من خلال تصميماتها لزوجها السابق طوال ثلاثة عقود

من هي زينة عاشور؟

زينة عاشور هي ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور ومن أم لبنانية، تزوجت من الفنان المصري الكبير عمرو دياب، وأنجبت منه أبناءها الثلاث، إلا أنها حرصت أن تكون بعيدة عن الأضواء طوال فترة زواجهما، ولدت زينة عاشور في يوم 21 من شهر يونيو، وبذلك، تكون زوجة عمرو دياب السابقة من مواليد برج السرطان.

كيف التقت زينة عاشور بالفنان عمرو دياب وظهورها بفيلم ضحك ولعب وجد وحب عام 1993

زينة عاشور هي ابنة رجل الأعمال السعودي الشهير محمد مصطفى عاشور، وُلدت في المملكة العربية السعودية، وتزوجت من الفنان المصري، عمرو دياب، بعد أن لفتت نظره في حفل حضرته ليقع في غرامها ويطلبها للزواج.

أصبحت زينة عاشور بعد زواجها من الهضبة منسقة الملابس الخاصة به، والتي نجحت في أن تنقله إلى مكانة أخرى في عالم الأزياء وتجعل منه قدوة للشباب العربي في عالم الموضة. خاصة نهاية الثمانينيات وطوال عقد التسعينيات بل والعقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين.

في عرض فيلم عمرو دياب “ضحك ولعب وجد وحب”، في عام 1993، الذي شارك فيه الهضبة البطولة مع الفنان العالمي عمر الشريف والفنانة يسرا، ظهرت زينة عاشور لأول مرة مع الفنان المصري بعد أن أصبحت قصة حبهم معروفة وتقدم الأخير لطلبها للزواج.

زواج زينة عاشور من عمرو دياب بدأ بمخاطبة الفنان المصري لشقيقها والذي طلب منه التقدم لأسرتها في السعودية، وذلك خلال حفل حضرته زينة للفنان المصري، ليذهب بعدها عمرو دياب بالفعل لأسرتها ويطلبها للزواج، لتضع زينة عاشور لمساتها على المشوار الفني لعمرو دياب، حيث نجحت في أن تجعل من كليبات عمرو دياب نافذة للموضة. وقد أبدعت في ذلك.

بعد زواجهما، شاركت زينة عاشور زوجة عمرو دياب في تربية ابنته، نور، التي أنجبها من زوجته الأولى شيرين رضا. وأصبحت بمثابة أم لها، حيث عاشت الابنة الكبرى لعمرو دياب مع زينة لفترة طويلة، وأنجبت زينة عاشور من عمرو دياب ابناءها الثلاث جنى وكنزي وعبدالله.

تصميم زينة عاشور لكافة ملابس عمرو دياب وتسريحاته في فيديو كليباته وتأثيرها بذلك على الشباب العربي

فبعد زواجها من عمرو دياب، عملت زينة عاشور مع الفنان المصري كمنسقة ملابس، ستايلست له ونجحت في أن تغير من شكل إطلالاته كاملة بداية من تسريحات الشعر وحتى الملابس والتفاصيل الصغيرة التي نقلت الفنان المصري الكبير إلى مكانة أخرى، وجعلته قدوة للشباب العربي فبمجرد ظهور عمرو دياب ببلوفر أو قطعة ملابس محددة في إحدى أغنياته، تتحول بعدها إلى موضة.

زينة عاشور وتطبيق الانستغرام

لزينة عاشور متابعيها على تطبيق انستقرام، وتشارك زوجة عمرو دياب السابقة متابعيها دائماً بمجموعة من الإطلالات واللحظات العفوية التي تجمعها بأبنائها من النجم المصري، جنى، كنزي، وعبدالله.

وأغلب ما تشاركه زينة عاشور في حسابها الشخصي على تطبيق انستغرام يتعلق بلحظاتها مع أبنائها، أو صور شخصية لهم، سواء تجمعهم بها أو بمفردهم. بمعنى ما يخص حياتها الشخصية الذي تحب مشاركته مع الجمهور والمعجبين من كل العالم.

كما تشارك زينة أيضاً صورها الشخصية والتي تظهر فيها بإطلالات جذابة تخطف أنظار متابعيها، وتظهر فيها بإطلالات ساحرة تتنوع ما بين إطلالات كلاسيكية وأخرى بحرية.

طلاق زينة عاشور من عمرو دياب