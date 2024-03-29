نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر وأحمد العوضي في ورطة.. أبرز أحداث الحلقة 18 من مسلسل "حق عرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دارت أحداث الحلقة ١٨ من مسلسل “ حق عرب” حول تكذيب عبد ربه ما قاله جمال وسميحة عن علاقة صباح وعرب ويوجد بينهما علاقة عاطفية تجمع بينهما.

و في مشهد آخر تذهب أنغام إلي عرب وتركب معاه سيارته وتطلب منه أن يتنزهان سويًا ويوافق وتخبره بحقيقة مشاعرها وأنها تحبه ولكن هو يخبرها إنه لم يُعالج من علاقته الأولي حتي الآن و عن ما حدث بينه وبين حنان.

أحداث الحلقة ١٨

و يذهب إلي حنان بعد أن يتركها ويخبرها أنه مازال يريدها ويريد التحدث معها و يخبرها أنه سينتظرها في المكان اللذان كانوا يلتقيان فيه وتخبره إنه لن تأتي فيخبرها إذا لم تأتي فستكون نهاية علاقتهم.

و يذهب عرب وينتظرها وتأتي في اللحظة الأخيرة و تخبره عن عبد ربه طلب يدها للزواج.

و في مشهد آخر يطلب عبد ربه عرب أن يأتي ويطلب منه أن يعود إلي العمل معاه ولكن عرب يرفض ويخبره أنه تشارك مع الجياشين و يهدده عبد ربه بالقتل.

و نتنقل إلي منزل سميحة والذي يكتشف جمال خيانة سميحة له مع رباح ويذهب خلفها إلي منزل رباح.

و في مشهد آخر يروي عبد ربه عن ما حدث بينه وبين عرب ويخبرها أنه سيقتله إذا وقف ضده، فتخاف صباح على نجلها فتذهب إلي عرب لتخبره ولكن عبد ربه يأتي و يتأكد أن يوجد بينهما شيء وتنتهي الحلقة على ذلك.