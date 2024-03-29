نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفل إفطار على شرف زاهى حواس بحضور نجوم الفن والإعلام والدبلوماسيين (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بإطلالة ساحرة على نيل القاهرة، أقيم حفل إفطار احتفاء بالدكتور زاهي حواس وانطلاقا لكتابه الأخير رواية «خوفو وذات العيون الذهبية» من تأليفه مع الكاتبة الفرنسية المستشرقة فيرونيك فيرنوي، ومجموعة من الإصدارات الأخرى الجديدة له هذا العام.

وتضمن حفل الإفطار كوكبة من الإعلاميين من ضمنهم الإعلامي محمد علي خير والإعلامي عماد الدين حسين عضو مجلس النواب.

وايضا عمرو القاضي رئيس هيئة تنشط السياحة وحرمه، وحنان حمدان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة والكاتبة الصحفية سوسن مراد رئيس تحرير مجلة البيت والكاتب جمال صلاح والكاتب الصحفي محمود مملوك رئيس تحرير القاهرة ٢٤ وحرمه، والكاتب الصحفي محمود سعد الدين رئيس تحرير موقع بصراحة.

و يأتى ذلك الإفطار كحدث سنوى خلال شهر رمضان الكريم كلقاء يجمع مجموعة من المفكرين والشخصيات العامة بحضور دكتور زاهى حواس ولكن تلك المرة جمع الحفل مزيدا من محبى الإبداع والفن حيث تضمن أيضا مجموعة من المبدعين من ضمنهم النجمة نيللي كريم والفنان هشام عاشور والنجمة الهام شاهين والاعلامية هالة سرحان.

ومن الجانب الدبلوماسي حضر السفير طلال المطيري المندوب الدائم لدولة الكويت بالجامعة العربية، والسفير طارق الأنصاري سفير دولة قطر لدى القاهرة وسفراء دولة كولومبيا وقبرص ونيوزيلاندا وأيرلندا ونائبة سفير الإتحاد الأوروبي لدى القاهرة.

والجدير بالذكر أن للمرة الأولى تصف رواية قصة حب أبطالها فرعون مصر خوفو العظيم وذات العيون الذهبية من خلال احداث حقيقية في سيناريو وحوار درامي لنعرف كيف عاش خوفو صباه وشبابه والرواية صادرة عن الدار المصرية.