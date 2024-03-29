نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المداح لـ "حمادة هلال" الأكثر بحثًا على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل المداح مؤشرات البحث بجوجل وتريند منصة X بعد عرض الحلقة الـ٢٠ على منصة شاهد الرقمية، حيث انهالت عليه إشادات جماهير السوشيال ميديا.













ملخص الحلقة الـ٢٠ من المداح

تبدأ حلقة مسلسل "المداح" الجزء الرابع بمحاولة رجل الدين المسيحي زهير الاتصال بصابر المداح لإعطائه معلومة عن كنز والده الذي اكتشفوا في الكتاب.





يتفق صابر المداح مع زهير على الالتقاء في المساء، ولكن تأتي الجنية مليكا قبل وصول صابر وتتخلص من الدليل وزهير، ويعلم صابر من ابن عم زهير بأنه توفي واحترقت شقته والكتاب الذي يبحثون عنه.





من جهة أخرى، ينشر صحفي فيديوهات على تيك توك متخفيًا وهو خلف قناع لا تكتشف هويته، ويبدأ بمهاجمة الدكتور سميح وفتاواه غير الدينية.





تهدد الجنية مليكا الشيخ خضر وتحاول التخلص منه، لكنه يحاول الهروب منها بالاستغفار، وتقرر ملكا تركه بعد تهديده وتوعده.





في سياق آخر، تحاول رحاب طليقة حمادة هلال ترك منزل والدها لأختها وزوجها، ولكن الدكتور سميح يقنعها بالبقاء في المنزل.





وتذهب والدة صابر المداح إلى دورة المياه للوضوء وترى شكلها تغير في المرآة، مما يثير رعبها وتنادي على صابر لمساعدتها، لكنه يحاول تهدئتها.





مواعيد عرض المداح ٤

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.









أماكن التصوير المميزة للمداح

الجدير بالذكر إنه مع عرض أول حلقات من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، ومن الأشياء الملفتة في العمل هو أماكن التصوير المختلفة التي تمت في مواقع مميزة.





حيث تم تصوير المسلسل في 5 مدن ومن أبرزهم كوم الشقافة في إسكندرية ومقابر برج البرلس وجبل الموت ومعبد الوحي آمون في سيوة وفي النيل بأسوان، وأيضا تم التصوير في الفيوم وهو مشهد مجمع المحاكم الذي ظهر في صابر المداح مع أبطال العمل في أول حلقة وفي مناطق أخرى.





مواعيد عرض المداح ٤

ويعرض مسلسل "المداح اسطورة العودة" الساعة 8 على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. وتدور احداث المسلسل حول عالم الإنس والجن ومدى الإيذاء التي يتعرض له البشر من الجن، حيث يتابع الشيخ صابر المداح معركة الخير والشر التي يخوضها.













تفاصيل مسلسل المداح ٤

مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.