نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أنغام تكشف عن جلسة تصوير بفستان حفل اوبرا دبي "الساحر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صوت مصر أنغام عن جلسة تصوير "سيشن" مرتدية فستان حفلها الغنائي الذى تألقت به فى أوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة" وذلك عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بإشادة معجبيها من مختلف الجنسيات العربية.

وصعدت أنغام، على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات مرددة أغنية "حالة خاصة جدا" التي عادة ما ترد بها على جمهورها الذي يستقبلها بحفاوة كبيرة.

وأطربت النجمة الكبيرة الجمهور بوصلة من أغانيها الرومانسية المميزة منها بتوصفنى بتكسفني ونفضل نرقص وولا دبلت واساميك الكتيرة واتجاه واحد وحته ناقصة وعمرى معاك واهي جت وعرفها بيا ومتلخبطه وهتمناله الخير وبعتلي نظرة واكتبلك تعهد وسيدي وصالك وياريتك فاهمني.. وغيرها ممن قدمتها تلبية لرغبات الجمهور الذي شاركها تبادل مقاطع كاملة من أغانيها وسط تفاعل وتصفيق حار لم ينقطع طوال وصلتها الغنائية علي خشبة المسرح.

ورث أنغام خلال الحفل، الأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن مؤكدة أن العالم العربي فقد قيمة شعرية كبيرة، له حضور كبير، ومحبة واضحة، وترك حزن دفين لا يمكن تعويضه في قلوب محبيه، لتهدي له أغنية مزح ثم غنت إحدى أغنياتهما سويا وهي "مزح" التي كانت قد طرحتها سابقًا في أحد ألبوماتها الخليجية.

وكانت صوت مصر انغام قد تصدرت تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي عقب تألقها فى إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتى افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدى التاريخ".