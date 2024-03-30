نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر الخيام يرفض التعاون مع السلطان بركياروق ورسم خريطة قلعة آلموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل “الحشاشين” رفض عمر الخيام، رسم خريطة لقلعة آلموت والذي أمره بها السلطان بركياروق ليستخدمها في الحرب ضد عدوه حسن الصباح، ويخبره كبير البصاصين أن رفضه يعتبر نصرة لحسن الصباح على السلطان والدولة، ويعتبر معاداة للدولة، ويخبره عمر الخيام أنه مستعد لأي قرار قد يتخذه السلطان برقياروق في أمره؛ لأن أهم شيء بالنسبة له أن يكون راضٍ عن نفسه.

يقبض رجال السلطان على عمر الخيام، ويقابل وزير السلطان السلجوقي عمر الخيام داخل السجن، ويخبره أنه لم يكن يرغب في سجنه ولكن عدم تعاونه هو الذي أجبره على هذا الأمر.

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تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.