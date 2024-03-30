نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد حماقي يكشف عن قصة زواجه وحبه من أول نظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل المطرب محمد حماقي ضيفا على الاعلامي عمرو اديب في بودكاست BigTime، وكشف اسرار حياته.

وكشف محمد حماقي عن كواليس حبه وزواجه من أول نظرة قائلا:"أول مرة أقابل فيها نهلة حسيت بإحساس غريب، كان عندي حفلة ساعتها وهي كانت عاملة عرض للأزياء بتاعتها في الفيلا وكانت معاها والدتها، وبعدين قابلت زوج أختها الكبيرة وحكيت له الوضع وجبت رقم تليفونها واتكلمنا مع بعض".

وأضاف: "أنا لن اهتم براي المختصين بالموسيقى ونهلة عندها خبرة في مجال المزيكا وأحيانا ً بأخذ رأيها ".



وتابع:" كواليس أغنية أحلى حاجة فيكي كانت غربية شوية، اول ما سمعتها عاجبني الإيقاع اتعملت بالمقلوب، فذهبت إلى صديقي عمرو مصطفى فلم تأخذ منه وقت طويل حوالى ربع ساعة، أيمن كتب الأغنية وهو اللى سميها أحلى حاجة فيكي ".

وأشار:" أنا غنيتها أكثر من ١٠٠ ألف مرة، ومفيش ولا حفلة مغنتس فيها احلى حاجة فيكي ".

آخر أعمال محمد حماقي



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد حماقي أغنية حبيت المقابلة من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات تامر حسين، وتوزيع توما، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة سعيد الأرتيست، ومدير التصوير محمد إبراهيم، وإخراج يوسف حماد، وكريتيف يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر، وإدارة أعمال المنتج حمدي بدر.

تفاصيل أغنية دلعنا كتير

وأغنية دلعنا كتير، لـ حماقي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

وجاءت كلمات أغنية دلعنا كتير لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات! اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.