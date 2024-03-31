كورال أطفال بورسعيد يحيي حفل ليالي رمضان بمركز شباب الاستاد

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أحمد جودة - القاهرة -

شهد مركز شباب استاد بورسعيد سهرة رمضانية جديدة ضمن برنامج ليالي رمضان الثقافية والفنية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالا بالشهر الكريم في إطار فعاليات وزارة الثقافة.

فرقة كورال أطفال قصر ثقافة بورسعيد

أحيا الحفل فرقة كورال أطفال قصر ثقافة بورسعيد، واستهلت الفعاليات بباقة من أشهر الأغاني الرمضانية في أداء جماعي، تلاها فقرة عزف منفرد على آلة المزمار.

وفي الجزء الثاني من الحفل تغنت الفرقة بمحموعة من الأغنيات الطربية والتراثية في أداء منفرد منها "رمضان فى مصر، افرحوا يا بنات، ألفين صلاة على النبي، الراجل ده هيجنني، بكار، والقلب يعشق كل جميل". واختتمت الحفل بميدلي رمضاني وسط تفاعل كبير من الحضور.

ورشة أشغال فنية

كما شهدت الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وثقافة بورسعيد بإشراف الشاعر سيد السمري، ورشة أشغال فنية تم خلالها تدريب الأطفال على تصميم فانوس رمضان بالفوم الملون بأحجام متنوعة.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

ليالي رمضان

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة" "كريمة" في 14 محافظة.

