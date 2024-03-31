نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسرحية "قضية دهب الحمار" على مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن الموسم المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، شهد مسرح قصر ثقافة القناطر الخيرية، انطلاق مسرحية "قضية دهب الحمار" تأليف سعيد حجاج، أشعار أيمن حافظ، ألحان محمد ناجي، ديكور وملابس شهد أشرف، استعراضات سامح أبو العلا، إضاءة أحمد أمين، مخرج منفذ سعاد الصادق، ومن إخراج أشرف عبد الجواد.

أحداث مسرحية قضية دهب الحمار

تتناول المسرحية قصة مستوحاة من حكاية شعبية حول اليهودي شمعون وزوجته أنيسة اللذان هبطا إحدى المدن، وقاما بعمل حيلة أقنعا بها الجميع وهى أن الحمار حين ينهق يتساقط الذهب من فمه بعد أن وضع بعض العملات الذهبية في فم الحمار وذهبا به إلى السوق، وفي كل مرة يخترعا حيلة جديدة يخدعا بها الجميع، ومنها أن الكلب يطبخ ويساعد في أعمال البيت وهكذا.

صناع العرض المسرحي قضية دهب الحمار

العرض المسرحي "قضية دهب الحمار" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد، ويعرض يوميا بالمجان بمسرح القصر حتى الخميس المقبل 4 أبريل.

