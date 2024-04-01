أبرز تصريحات المخرج رؤوف عبدالعزيز في برنامج "صباح الخير يا مصر"

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أحمد جودة - القاهرة - استضيف برنامج “صباح الخير يا مصر”، المخرج رؤوف عبد العزيز مخرج مسلسل “ سر إلهي ” والذي عرض في النصف الأول من السباق الرمضاني الحالي.

أبرز تصريحات رؤوف عبدالعزيز

كشف المخرج رؤوف عبد العزيز عن كواليس مسلسل “ سر إلهي ” وعن تصويره قائلًا " المسلسب يركز على الدراما الاجتماعية الحقيقية، ولذا حرصت مع فريق العمل على تصوير المشاهد في الأماكن الحقيقية دون اللجوء إلى الاستديوهات.

المخرج رؤوف عبدالعزيز في برنامج صباح الخير يا مصر

وأشار عبدالعزيز أن هذا الأمر كان تحديًا كبيرًا واستدعى التخطيط المحكم للسيطرة على عملية التصوير في الأماكن التي تكثر فيها الجماهير، مشيرًا إلى أنه تم إجراء بروفات داخلية قبل الخروج لتصوير المشاهد النهائية في الشوارع.

أبطال مسلسل سر إلهي



مسلسل سر إلهي يشارك في بطولة بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي، ومن تأليف أمين جمال، حمدي التايه ومحمد السوري، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.