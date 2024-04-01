نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة 22 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور أحداث الحلقة الـ 22 من مسلسل صدفة، بعدما انتهت أحداث أمس بإرسال طارق رجاله، لسرقة شنطة الأموال من منزل مصباح، فيما خدع طارق صدفة، وجعلها تبيع له جميع ممتلكات عمه جلال، الذي باعها لها، ثم شرح لها كيف باع عمه جيمع ممتلكاته لها حتى يتهرب من الضرائب، وأعاد طارق لصدفة الأموال التي سرقها مصباح من منزلها، ليكشف لها بعد ذلك أن مقابلته لها لم تكن صدفة، وكان مخططا لها، حتى يستعيد حقه، الذي سلبه عمه منه، وانهارت صدفة من البكاء، بعد معرفة ما حدث، واكتشافها أم طارق لا يحبها، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة لمسلسل صدفة..

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.