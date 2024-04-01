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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة السابعة من مسلسل رحيل، وذلك بعدما، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل رحيل..

موعد عرض الحلقة السابعة من مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل 9:00 مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويبث المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، على شاشة أبو ظبي دراما في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر، على منصة ADtv قبل ساعة من عرضه على شاشة أبو ظبي.

أبطال مسلسل رحيل



ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

الحلقة السادسة من مسلسل رحيل

اصدرت المحكمة حكمها، بسجن رحيل لمدة ٧ سنوات، في قضية مقتل أحمد بدير، ذهاب مي القاضي، لـ محمد مهران في منزله، لكي تطالبه بالزواج كما وعدها، ليتشاجر معها، ويطردها، ويكشف له أنه لن يتزوجها، رغم ما حدث بينهما، ويشتد غضب بدر شديد (أحمد صلاح حسني) بعد أن علم أن وهدان خرج من السجن، وتحرضه أمه على قتل وهدان والأخذ بالثأر، ويعرض حصريا على قناة "أبو ظبي" في تمام الثامنة مساء، وسيكون متاحا عبر منصة ADtv.

القنوات الناقلة للحلقة السادسة من مسلسل رحيل



قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة.

رباعيات مسلسل رحيل

جاءت رباعيات مسلسل رحيل كالاتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات ايرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

